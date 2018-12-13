Вице-президент Индонезии ускорит ликвидацию последствий цунами в регионах

Палу, Индонезия, , 09:35 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что он намерен ускорить реконструкцию и восстановление «нормальной жизни» населения после землетрясений и цунами в Центральном Сулавеси и Западной Нуса-Тенгаре, сообщает Antaranews.

«Мы решили ускорить этот процесс. Дома строятся на пострадавшем острове Ломбок и городе Палу», — заявил вице-президент после проведения совещания о восстановлении Центрального Сулавеси.

В ходе специального совещания министр жилищного хозяйства Басуки Хадимулжоно заявил, что существует четыре варианта строительства домов: простой большой дом (RISHA), деревянный дом (RIKA), обычный дом (RIKO) и быстро собирающийся дом (RCI).

Министр отметил, что первый вариант был с воодушевлением встречен жителями Ломбока, но производство именно этих домов достигало всего около 80−100 единиц в день, в то время как для быстрого завершения ликвидации последствий землетрясения требовалось около 300 единиц в день.

«Мы подключили к строительству местных жителей, обучив 300 человек, но этого недостаточно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение на острове Ломбок произошло в августе 2018 года, где число погибших превысило 500 человек. На Центральном Сулавеси землетрясение и цунами от 28 сентября 2018 года унесло жизни около 2000 человек. Власти Индонезии пообещали разместить жителей в новых временных приютах к концу декабря 2018 года.

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