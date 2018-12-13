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Проблема перезрела — сенатор США об убийствах индианок

Общество

Минюст США игнорирует убийства коренных американок?

Вашингтон, 13 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Проблема c убийствами женщин индейского происхождения в США уже перезрела и требует немедленно решения, считает сенатор-демократ Мария Кэнтуэлл. В своем твиттере 13 декабря политик сообщает:

«В Индейском комитете Сената прошли слушания о пропавших и убитых женщинах — коренных американках. Проблема не просто насущная — она устрашающая. И должна быть решена».

По данным Urban Indian Health Institute, в 2016 году сообщалось о 5712 случаях пропажи и убийства индейских женщин и девочек, при этом только 116 из них были зарегистрированы в базе данных министерства юстиции, а убийство остается третьей причиной смертности среди коренных американок. Согласно обнаруженным данным, большинство подобных случаев произошло в Сиэтле.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос внимания к коренным американцам недавно подняли три сенатора США в связи с делами ветеранов. Сенаторы, указав, что ветераны из числа индейцев часто «сталкиваются с препятствиями для доступа к различным услугам» и представили законопроект о создании консультативного комитета для содействия коммуникации и взаимопониманию между министерством по делам ветеранов США и племенными правительствами.

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Зарубежная хроника
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