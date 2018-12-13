В Южной Корее вырос процент мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком

Сеул, , 09:18 — REGNUM Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, Южная Корея занимает третье место по государственным расходам по уходу за ребенком.

За последние несколько лет количество мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком резко возросло, сообщает MBN NEWS.

Согласно докладу о социальных тенденциях Кореи в 2018 году, опубликованному 13 декабря Статистической службой Кореи, в 2008 году доля мужчин, берущих отпуск по уходу составляла лишь 1,2%, однако к 2017 году эта цифра выросла до 13,4%.

В докладе сообщается о поощрительных мерах для мужчин, берущих отпуск по уходу, включая введения так называемого «месяца отца».

В течение этого месяц новоиспеченный родитель получается пособие до 100% от заработной платы.

В Корее самые маленькие расходы на пособия по уходу за ребенком среди стран входящих в ОЭСР. В 2013 году сумма расходов составила 1723 долларов на одного ребенка.

Однако в 2013 году в Нидерландах и Турции сумма выплат была ниже, чем в Корее.

За прошлый год, 39,8% родителей, в зависимости от уровня доходов, получил от 1 350 000 до 2 100 000 вон в месяц.