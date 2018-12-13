Четверг, 13 Декабря 2018 года
10:06:17 МСК

Арестованный в США гражданин РФ Никулин переведен из тюрьмы в госпиталь

Общество

Для прохождения психиатрического обследования

Лос-Анджелес, США, 13 декабря 2018, 09:09 — REGNUM  Арестованный в Соединенных Штатах по обвинению в киберпреступлении гражданин России Евгений Никулин переведен из тюрьмы в клинику для прохождения психиатрического обследования, заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Его перевели на этих выходных в клинику MDC в Лос-Анджелесе», — цитирует РИА Новости адвоката.

По его словам, экспертиза по психическому состоянию Никулина может пройти в январе, после чего защита намерена приступить к переговорам со следствием для достижения договоренностей по данному заключению.

Напомним, Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года по запросу США. Оказалось, что американский суд штата Калифорния обвиняет его в совершении хакерских атак на некие «цели» в Соединённых Штатах.

В конце марта этого года Чехия экстрадировала Никулина в США, где ему были предъявлены обвинения в совершении хакерских атак. Гражданин России себя виновным не признает.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемого в США «хакера» из РФ направят на психиатрическое обследование

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить