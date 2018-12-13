Арестованный в США гражданин РФ Никулин переведен из тюрьмы в госпиталь

Лос-Анджелес, США, , 09:09 — REGNUM Арестованный в Соединенных Штатах по обвинению в киберпреступлении гражданин России Евгений Никулин переведен из тюрьмы в клинику для прохождения психиатрического обследования, заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Его перевели на этих выходных в клинику MDC в Лос-Анджелесе», — цитирует РИА Новости адвоката.

По его словам, экспертиза по психическому состоянию Никулина может пройти в январе, после чего защита намерена приступить к переговорам со следствием для достижения договоренностей по данному заключению.

Напомним, Никулин был задержан в Чехии в октябре 2016 года по запросу США. Оказалось, что американский суд штата Калифорния обвиняет его в совершении хакерских атак на некие «цели» в Соединённых Штатах.

В конце марта этого года Чехия экстрадировала Никулина в США, где ему были предъявлены обвинения в совершении хакерских атак. Гражданин России себя виновным не признает.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемого в США «хакера» из РФ направят на психиатрическое обследование