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В Казахстане ввели СМС-рассылку о получении бесплатных лекарств

Общество

В СМС-рассылку будет включено около 3 млн номеров

Астана, 13 декабря 2018, 09:02 — REGNUM  Получатели бесплатных лекарств в Казахстане будут получать СМС-оповещение с информацией о номере рецепта и дате предоставления лекарства, сообщает 13 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В СМС-рассылку будет включено около 3 млн номеров. Если пациент не получит лекарства, то ему будет предложено направить ответное СМС или позвонить в контакт-центр.

Через СМС-рассылку в пилотном режиме запускается мониторинг за предоставлением бесплатных лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что одной из наиболее острых проблем в системе здравоохранения является обеспечение граждан бесплатными лекарствами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали пути решения проблемы лекарственного обеспечения

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