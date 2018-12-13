Китайский Тяньцзинь получил 3,4 млрд кубометров питьевой воды из реки Янцзы

Тяньцзинь, Китай, , 08:57 — REGNUM Город Тяньцзинь на севере Китая получил 3,4 млрд кубометров воды из реки Янцзы за прошедшие четыре года в рамках диверсификации водоснабжения, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Около 9,1 млн жителей или более 60% населения Тяньцзиня получили доступ к питьевой воде из реки Янцзы по центральному рукаву проекта диверсификации воды «с юга на север», который начал действовать в конце 2014 года. Более 70% жителей жилых кварталов города в 2017 году получили воду именно из реки Янцзы.

Заместитель главы Тяньцзиньского бюро водных ресурсов Чжан Вэйбо отметил, что проект создавался специально для того, чтобы снизить нагрузку на прочие источники воды и улучшить качество питьевой воды в городе.

Напомним, что проект «с юга на север» является крупнейшим в мире по диверсификации водоснабжения в мире. Забор воды осуществляется в реке Янцзы, а затем живительная влага перенаправляется в засушливые районы на севере Китая через восточный, центральный и западный рукава. Первая очередь центрального рукава тянется из города Даньцзякоу в провинции Хубэй через провинции Хунань и Хэбэй, прежде чем добраться до Пекина и Тяньцзиня.

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