«Словно сын снова вернулся»: на Алтае увековечили имена погибших военных

Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM На мемориальном комплексе в Горно-Алтайске увековечили имена воинов-пограничников Дениса Каташева и Олимпиана Пашкунова, погибших при исполнении воинского долга. Об этом информирует Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай.

Для родителей Дениса Каташева это событие имеет двойное значение.

«Теперь есть место, куда мы может прийти и поговорить с ним, положить цветы», — признался отец погибшего Николай Каташев.

«Знаете, словно сын снова вернулся в Горно-Алтайск, ведь мы не смогли даже похоронить его. Двадцать лет прошло. Спасибо!», — сказала его мать Татьяна Каташева.

Известно, что Денис Каташев, проходивший службу в 1998 году, погиб на участке отделения «Усть-Камчатск», Олимпиана Пашкунова убили в 2002 году в Северо-Кавказском пограничном округе. Оба пограничника награждены Орденом Мужества посмертно.