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«Словно сын снова вернулся»: на Алтае увековечили имена погибших военных

Общество

Пограничники Денис Каташёв и Олимпиан Пашкунов погибли при исполнении воинского долга

«Словно сын снова вернулся»: на Алтае увековечили имена погибших военных
Иллюстрация: Пограничное управление УФСБ
Имена погибших военнослужащих увековечили в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, 13 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  На мемориальном комплексе в Горно-Алтайске увековечили имена воинов-пограничников Дениса Каташева и Олимпиана Пашкунова, погибших при исполнении воинского долга. Об этом информирует Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай.

Для родителей Дениса Каташева это событие имеет двойное значение.

«Теперь есть место, куда мы может прийти и поговорить с ним, положить цветы», — признался отец погибшего Николай Каташев.

«Знаете, словно сын снова вернулся в Горно-Алтайск, ведь мы не смогли даже похоронить его. Двадцать лет прошло. Спасибо!», — сказала его мать Татьяна Каташева.

Известно, что Денис Каташев, проходивший службу в 1998 году, погиб на участке отделения «Усть-Камчатск», Олимпиана Пашкунова убили в 2002 году в Северо-Кавказском пограничном округе. Оба пограничника награждены Орденом Мужества посмертно.

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Военные преступления
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