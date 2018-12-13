В Кузбассе власти встали на сторону скульптуры, народ — на защиту бора

Кемерово, , 09:25 — REGNUM Из-за установки скульптуры святой великомученицы Варвары на территории природного комплекса «Рудничный бор» в Кемерове разгорелись нешуточные споры. Пока власти всячески продвигают идею воздвижения нового духовного символа Кузбасса, общественные активисты и экологи выступают против установки статуи в Сосновом бору. У каждого свои аргументы.

Дорога на гору

Святая великомученица Варвара считается покровительницей горняков. Установить скульптуру на правом берегу реки Томь в Кемерове полгода назад, в июне 2018 года, предложила группа общественников. Власти и митрополия Кузбасса идею одобрили. Был проведён конкурс, в котором участвовали все желающие скульпторы. За основу взята работа почетного члена Российской академии художеств Константина Зинича: святая Варвара держит крест, левая рука немного поднята и выражает благословение. В общей композиции предусмотрен 10-метровый постамент-часовня. Высота скульптуры — 14 метров.

«Точное месторасположение скульптуры на правом берегу Томи ещё предстоит утвердить», — сообщалось на сайте регионального правительства 5 декабря.

В то же время в местных СМИ появилась информация, что она будет стоять на одной из гор рядом с надписью «Кузбасс», расположенной на краю соснового бора на правом берегу реки Томи. С 2015 года территория природного комплекса «Рудничный бор» входит в список особо охраняемых.

Аргументы власти

10 декабря в Кемерове прошла пресс-конференция по вопросам установки скульптуры святой Варвары на территории природного комплекса «Рудничный бор». На ней председатель Кемеровского городского Совета Николай Сенчуров заявил, что решение, согласно которому в сосновом бору становится возможной установка скульптуры, уже принято.

«На минувшем заседании Кемеровского городского совета народных депутатов было принято решение, согласно которому в сосновом бору становится возможной установка малых архитектурных форм и скульптур. При этом, вред экосистеме Рудничного бора, ни в коем случае нанесён не будет. Никакой вырубки сосен не будет, мы этого не допустим. Напротив, планируется организация контроля за ходом установки скульптуры с участием депутатов, активистов, общественников и неравнодушных граждан», — сказал Сенчуров, подчеркнув, что кемеровчане высказывались в пользу воздвижения нового духовного символа Кузбасса.

Ему вторит доктор биологических наук Юрий Манаков.

«Кроме организации места отдыха населения, будут предприняты обязательные действия по охране экосистемы Рудничного бора. Тогда территория станет более приглядным и приятным местом отдыха», — заявил Манаков.

Архитектор Олег Ражев напомнил, что сосновый бор находится на возвышенности и является геометрическим центром города, тем самым духовный символ Кузбасса станет новой изюминкой города и привлечёт поток туристов.

Как подчеркнули специалисты, вопрос детально изучен экспертами и профильными специалистами, которые сделали вывод, что подобное решение не повлияет на экосистему Рудничного бора. Впереди — утверждение проекта и территориальное зонирование бора.

Против

Противники инициативы заявляют, что для установки 25-метрового монумента святой Варвары сосновый бор хотят вырубить. В кузбасском штабе Общероссийского народного фронта считают, для того, чтобы узаконить стройку, горсовет без геологических и технологических изысканий изменил решение об особо охраняемой территории бора, разрешив там возведение скульптуры.

«Чтобы не навредить экосистеме и не нарушить заповедную часть бора, для начала нужно решить вопрос с зонированием территории и выделить прогулочную зону. Зонирование изначально было предусмотрено положением об особо охраняемой природной территории, но органами местного самоуправления соответствующая работа не была проведена. Кроме того, как мы понимаем, решение депутатами было принято без каких-либо геологических проектно-изыскательских работ — соответствующих документов на слушаниях представлено не было. А те изыскания, которые проводились в бору раньше, уже давно потеряли свою актуальность», — сказал член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Андрей Егоров.

Активисты Народного фронта обратились в городскую прокуратуру. Они просят дать правовую оценку действиям органов местного самоуправления и определить, соответствуют ли вносимые изменения нормам природоохранного законодательства.

«Мы не против скульптуры как таковой, если её установка не затронет заповедную часть бора. Но мы считаем, что сначала нужно провести все научные изыскания и подготовить нормативную базу, а не адаптировать законы под уже принятые решения», — подчеркнул Егоров.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ в Кемеровской области, реакции прокуратуры пока не последовало.

Тем временем на имя губернатора Кузбасса Сергея Цивилева направлено открытое письмо от жителей региона с просьбой не устанавливать скульптуру святой Варвары в сосновом бору. Письмо ушло через виртуальную приёмную главы региона 12 декабря.

«На протяжении столетней истории г. Щегловска и г. Кемерово горожане бережно охраняли этот уникальный уголок живой природы. (…) Даже в годы войны, когда город испытывал острый дефицит строительного и крепежного леса, не было срублено ни одного дерева», — отмечается в нём.

Авторы обращения также указывают, что идея установки скульптуры святой Варвары именно в бору «не имеет абсолютно никакого исторического объяснения, — почему памятник необходимо расположить именно в Бору, а не в другом месте?». Они считают, что логичнее поставить статую на Горелой горе, возле которой рудознатец Михайло Волков в 1721 году открыл месторождение кузнецкого каменного угля.

«Уважаемый Сергей Евгеньевич, убедительно просим и призываем Вас не пренебрегать мнением жителей Кемерова и отказаться от планов возведения гигантского монумента в Рудничном бору, а также от планов по дальнейшему «окультуриванию» городской тайги. Поверьте, такова позиция значительной части кемеровской интеллигенции и очень многих неравнодушных горожан», — отмечается в письме.

Подписавшиеся под письмом жители Кузбасса подчеркивают, что Кемеровская область является многонациональным регионом. В регионе наряду с христианской религией существуют и другие вероисповедания и содействие властей в установке монумента — символа одной конфессии, вызовет неудовольствие у представителей других религиозных объединений.

Отметим, что Великомученица Варвара считается покровительницей горняцкого труда и почитается в православной, католической, коптской и англиканской церквях. День чествования святой в православии — 17 декабря. Власти Кузбасса планировали установить скульптуру святой великомученицы Варвары в честь 300-летия региона.