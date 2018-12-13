Супруга принца Гарри угощала гостей легкими наркотиками — СМИ

Лондон, , 08:12 — REGNUM Супруга британского принца Гарри Уэльского Меган Маркл угощала гостей на своей свадьбе легкими наркотиками. Об этом заявил ее отец, 74-летний Томас Маркл, пишет газета Kronen Zeitung 12 декабря.

Правда, речь идет не о свадьбе с принцем, а о первом бракосочетании Маркл. В 2011 году она стала женой режиссера Тревора Энгельсона. По словам отца Маркл, каждый гость во время свадебной вечеринки получил мешочек с марихуаной с дарственной надписью от молодоженов. В месте проведения свадьбы — на Ямайке — это не было законно, хотя и не являлось серьезным правонарушением.

«Я марихуану не курю, и насколько знаю, Меган тоже этого не делает», — добавил Томас Маркл.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года было объявлено, что 37-летняя герцогиня Сассекская Меган ждет ребенка. Правнук королевы Елизаветы II должен появиться на свет весной.

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