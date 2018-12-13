Четверг, 13 Декабря 2018 года
08:34:32 МСК

Супруга принца Гарри угощала гостей легкими наркотиками — СМИ

Общество

Такие подробности обнародовал отец герцогини Сассекской

Лондон, 13 декабря 2018, 08:12 — REGNUM  Супруга британского принца Гарри Уэльского Меган Маркл угощала гостей на своей свадьбе легкими наркотиками. Об этом заявил ее отец, 74-летний Томас Маркл, пишет газета Kronen Zeitung 12 декабря.

Правда, речь идет не о свадьбе с принцем, а о первом бракосочетании Маркл. В 2011 году она стала женой режиссера Тревора Энгельсона. По словам отца Маркл, каждый гость во время свадебной вечеринки получил мешочек с марихуаной с дарственной надписью от молодоженов. В месте проведения свадьбы — на Ямайке — это не было законно, хотя и не являлось серьезным правонарушением.

«Я марихуану не курю, и насколько знаю, Меган тоже этого не делает», — добавил Томас Маркл.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года было объявлено, что 37-летняя герцогиня Сассекская Меган ждет ребенка. Правнук королевы Елизаветы II должен появиться на свет весной.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские неонацисты призывают к покушению на принца Гарри — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правящая династия Великобритании
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить