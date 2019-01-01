Названы наиболее популярные подарки на Новый год в России

Москва, , 08:03 — REGNUM В России на Новый год традиционно пользуются спросом парфюмерия и бытовая техника, заявил научный руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве РФ Николас Коро в интервью RT.

По его словам, также граждане покупают, но Новый год товары из категории «модной индустрии», попали в этот список и гаджеты. В категорию наиболее популярных подарков возвращаются книги, особенно «дорогие и трендовые». Кроме того, в рейтинг самых популярных подарков впервые за 10 лет попали также предметы, связанные с русскими народными промыслами.

Напомним, ранее сообщалось, что жители России на празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей. 47% из этой суммы уйдёт на продукты и напитки, 42% трат придется на новогодние подарки, а оставшиеся деньги будут потрачены на развлечения.

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