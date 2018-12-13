В Перми осуждена хозяйка частного приюта для престарелых

Пермь, , 07:56 — REGNUM В Перми суд вынес приговор руководителю частного центра временного пребывания пожилых людей. Женщина признана виновной в оказании небезопасных услуг и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, пациентами коммерческого пансионата являлись пожилые люди, которые нуждались в профессиональной помощи. Однако обслуживающий персонал не обладал необходимым уровнем квалификации для оказания такой помощи. Весной 2018 года прокуратура заявила по итогам проверки, что медицинские книжки семи сотрудников не содержат сведений о результатах предварительного медицинского осмотра, о результатах наличия предусмотренных прививок. Были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, внутреннее оборудование жилых помещений не отвечало санитарно-эпидемиологическим нормативам. Претензии возникли к приготовлению блюд для престарелых пациентов.

В результате жизнь и здоровье престарелых клиентов пансионата подвергались опасности, сделала вывод прокуратура. После этого надзорное ведомство добилось в суде приостановления деятельности частного пансионата.

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Как отметили в прокуратуре, за весь период существования через приют прошло более 60 пожилых людей, с которых за оказание небезопасных услуг пансионат получил более 7 млн рублей незаконного дохода. Суд приговорил фигурантку уголовного дела к условному сроку — одному году и четырём месяцам лишения свободы.

Напомним, в 2018 году после прокурорских проверок в Прикамье ряд частных приютов для престарелых граждан оказались либо под уголовным преследованием, либо под приостановлением деятельности из-за выявленных нарушений.

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