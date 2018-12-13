Китай создает первый в истории Тибета технический колледж

Лхаса, Китай, , 07:54 — REGNUM В столице китайского Тибета городе Лхаса началось строительство первого в автономном районе технического колледжа в рамках программы развития человеческих ресурсов, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Инвестиции в проект составят более 1 млрд юаней (порядка $145 млн), а сам колледж, как ожидается, примет первых студентов уже в 2020 году. Площадь учебного заведения составит 25,3 га. В нем смогут обучаться 5 тыс. студентов на долгосрочном обучении и более 10 тыс. на краткосрочных и среднесрочных курсах.

Колледж будет обучать специалистов по более чем 20 ключевым техническим специальностям, включая автослесарей, специалистов по сетевому оборудованию, архитекторов, инженеров, а также экспертов в области этических искусств.

Отметим, что в Китае действует кампания по борьбе с нищетой, в рамках которой к 2020 году Китай должен стать страной с населением умеренного достатка по всем параметрам. Одним из ключевых направлений борьбы с нищетой является обучение специалистов в различных областях и развитие образования в целом.