Танзанийское управление TFDA признано лучшим в Африке

Додома, , 07:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Танзания заняла первое место в Африке за лучшую систему тестирования лекарств.

Исследование было произведено по международным критериям, в него входил анализ более 200 показателей, в их числе одобрение препаратов, контроль за лекарственными рынками, а также система оповещения.

ВОЗ заявила, что Национальное управление по вопросам лекарств и продовольствия в Танзании (TFDA) сильно улучшило свои показатели за последние годы, особенно гарантии того, что лекарство, попавшее на рынок, соответствует всем критериям, безопасно и эффективно в использовании.

TFDA было основано в 2003 году, и потребовалось много времени и усилий, чтобы оно стала первым в Африке.

ВОЗ подчеркнула, что менее 30% организаций в мире, занимающихся лекарствами, могут исполнять свои обязанности как положено, в особенности основную задачу — обеспечивать безопасность и эффективность препаратов и других лекарственных средств, сообщает портал Swahili Times.