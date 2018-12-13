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Танзанийское управление TFDA признано лучшим в Африке

Общество

Национальное управление по вопросам лекарств и продовольствия в Танзании (TFDA) занимает первое место по эффективности в Африке

Додома, 13 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Танзания заняла первое место в Африке за лучшую систему тестирования лекарств.

Исследование было произведено по международным критериям, в него входил анализ более 200 показателей, в их числе одобрение препаратов, контроль за лекарственными рынками, а также система оповещения.

ВОЗ заявила, что Национальное управление по вопросам лекарств и продовольствия в Танзании (TFDA) сильно улучшило свои показатели за последние годы, особенно гарантии того, что лекарство, попавшее на рынок, соответствует всем критериям, безопасно и эффективно в использовании.

TFDA было основано в 2003 году, и потребовалось много времени и усилий, чтобы оно стала первым в Африке.

ВОЗ подчеркнула, что менее 30% организаций в мире, занимающихся лекарствами, могут исполнять свои обязанности как положено, в особенности основную задачу — обеспечивать безопасность и эффективность препаратов и других лекарственных средств, сообщает портал Swahili Times.

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Медицина
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