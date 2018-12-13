ГИБДД ввела временный мораторий на изменение ПДД

Москва, , 07:49 — REGNUM Временный мораторий на внесение поправок в правила дорожного движения (ПДД) ввела Госавтоинспекция РФ. Об этом сообщил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — цитирует его слова ТАСС.

По его словам, ограничение на изменение ПДД относится лишь к Госавтоинспекции РФ, правительство России или Минтранс РФ такие поправки вносить по-прежнему могут.

Глава ГИБДД Михаил Черников подчеркнул, что граждане страны на фоне постоянно меняющихся правил перестают успевать вникать в эти изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что в Госдуме намерены увеличить скидку жителям Москвы и Санкт-Петербурга при своевременной оплате штрафов за нарушения ПДД.

Читайте также: В Госдуме хотят увеличить скидку при оплате штрафов ГИБДД