В китайской провинции Хайнань устранены все источники загрязнения воды

Санья, Китай, , 07:46 — REGNUM В китайской островной провинции Хайнань к концу ноября 2018 года были устранены все источники загрязнения питьевой воды на уровне окружных городов с опережением плана более чем на месяц, сообщает 12 декабря китайское издание China Daily.

В рамках мер устранения источников загрязнения были возведены системы очистки сточных вод на предприятиях, фермах, а также в жилых районах близ ключевых источников питьевой воды в городах Хайкоу, Санья и Даньчжоу. В указанных местах были устранены 34 источника загрязнения, сообщили в министерстве экологии и окружающей среды КНР.

Правительство провинции Хайнань вместе с городскими правительствами приложили максимум усилий для решения поставленных в апреле текущего года Госсоветом КНР задач, заявил замдиректора Хайнаньского департамента экологии окружающей среды Мао Дунли.

Отметим, что власти КНР рассматривают Хайнань как передовую зону социально-экономического развития Китая. Предполагается серьезный приток иностранных инвестиций в островную туристическую провинцию. В связи с этим до 2020 года провинция должна избавиться целиком от всех негативных факторов, способных отпугнуть иностранного инвестора.