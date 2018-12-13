В Сумской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидемиологический порог

Сумы, Украина, , 07:41 — REGNUM Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сумской области Украины был превышен на 12%, сообщает 13 декабря УНИАН.

По данным Сумской обладминистрации, в области показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 564,1 на 100 тыс. населения. Это на 7,3% выше аналогичного показателя в 2017 году и на 12% выше эпидемиологического порога, который составляет 503,8 на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости в Ахтырском районе — 968,1 на 100 тыс. населения.

Некоторые школы в результате были закрыты на карантин.

Напомним, ранее минздрав Украины зафиксировал рекордную заболеваемость корью, превзошедшую рекорд 2006 года.

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