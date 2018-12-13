Владимир Путин посетит Ярославль

Москва, , 07:26 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин с рабочей поездкой посетит Ярославль, где пройдет Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», сообщается на сайте Кремля.

В рамках форума состоится открытый урок «Направление прорыва», в котором примет участие президент. Урок будет транслироваться в режиме онлайн в российских школах.

Также глава государства встретится с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, с учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер и посетит Российский театр драмы им. Волкова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году участниками форума «ПроеКТОриЯ» стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов страны. Основные направления форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

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