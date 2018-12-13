Восстановление Триумфальной арки в Париже оценили в сотни тысяч евро

Париж, , 07:30 — REGNUM Триумфальная арка — символ Парижа — пострадала в результате акций протеста «желтых жилетов», сообщает Euronews.

1 декабря 2018 года по случаю очередной парижской демонстрации «желтых жилетов» Триумфальная арка стала местом беспрецедентной конфронтации между демонстрантами и полицией. Граффити появились снаружи и внутри арки, бандиты и мародеры ограбили музей и сувенирную лавку. Другим серьезным ущербом стало разрушение одной из статуй. Ее восстановление займет много недель.

Глава центра национальных памятников Филипп Белаваль объясняет, что «стоимость ущерба мы оценили в несколько сотен тысяч евро, а на самом деле эта цифра граничит с миллионом евро».

Спустя десять дней после нанесенного ущерба Триумфальная арка вновь открылась 12 декабря. Один из первых туристов заявил, что «они уничтожили символ Франции, я не согласен с этим».

Известно, что каждый год около 1,5 млн человек посещают Триумфальную арку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Франции задержала вандалов, которые ограбили музей Триумфальной арки. Из 13 задержанных вандалов десять помещены под стражу. Всем фигурантам предъявлены обвинения.

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