Казанский университет будет сотрудничать с Лондонской школой экономики

Казань, , 07:21 — REGNUM Казанский федеральный университет (КФУ) и Лондонская школа экономики и политических наук заключили соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что договор о сотрудничестве стал результатом долгой и кропотливой работы сотрудников и руководства КФУ. Для подписания соглашения делегация университета посетила столицу Великобритании.

«Этим мы подтверждаем наше желание развивать международные программы по социально-гуманитарным направлениям», — сказал на церемонии подписания ректор КФУ Ильшат Гафуров.

С момента первой встречи с представителями лондонского вуза в Институте управления, экономики и финансов КФУ, состоявшейся в мае 2018 года, в российском вузе проводилась работа по выходу на международный уровень: была запущена полностью англоязычная бакалаврская программа «Экономика и международный бизнес». При успешной сдаче экзаменов студенты получат дипломы сразу двух университетов.

Подобная инициатива Казанского университета направлена на предоставление студентам университета дополнительных, не доступных в других учебных заведениях возможностей, направленных на личный рост и развитие карьеры. Обучение проходит только на контрактной основе, при этом студенты получат возможность овладеть знаниями и навыками, принятыми в двух различных образовательных системах.

Кроме соглашения, ректор КФУ обсудил со своими британскими коллегами планы по развитию программ академической мобильности и созданию совместных образовательных программ по юриспруденции и информационным технологиям.

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