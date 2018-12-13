За год количество постоянных жителей китайского Сианя выросло на 1 млн

Сиань, Китай, , 07:01 — REGNUM Столица провинции Шэньси на северо-западе Китая город Сиань привлекла более 750 новых постоянных жителей в 2018 году, сообщили местные власти, передает 12 декабря агентство Синьхуа.

Количество вновь зарегистрированных постоянных жителей города Сиань с марта 2017 года перевалило за миллион человек после того, как была облегчена регистрация в городе. Будучи одной из древних китайских столиц, Сиань богат не только культурным наследием, но также имеет огромный потенциал и многообещающие перспективы для развития, убеждены новосёлы.

Отметим, что ранее получить документ о постоянной регистрации «хукоу» в городе Сиань, а значит, и получить доступ ко всем социально-экономическим благам, предлагаемым городом, было крайне непросто. Однако, начиная с 2017 года, процедура была упрощена для талантливых кадров. Схожие меры были приняты в городах Шэньян, Чанша, Чэнду, Ухань и Тяньцзинь.