Снят с должности президент футбольного клуба «Оренбург»

Оренбург, , 06:52 — REGNUM В Оренбурге одноимённый футбольный клуб лишили президента. Учредители вынесли решение о расторжении договора с президентом клуба Владимиром Гнездиловым, информация о кадровом изменении опубликована на официальном портале ФК «Оренбург».

Отмечены заслуги Гнездилова в укреплении материально технической базы. Вместе с тем указаны и промахи. Так, неэффективной признана политика по привлечению в команду игроков. Некоторые пригашенные футболисты за сезон ни разу не выходили на футбольное поле.

Кроме того, теперь уже экс-президент клуба не выполнил задачу по поиску дополнительных спонсоров. В результате на конец года образовался дефицит бюджета, который усилиями учредителей удалось покрыть.

Стоит отметить, что Владимир Гнездилов занял пост президента клуба летом 2017 года. Он сменил Василия Столыпина, который вошёл в попечительский совет футбольного клуба.

После расторжения договора с Гнездиловым исполнение обязанностей президента клуба временно взял на себя генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, который входит в попечительский совет ФК «Оренбург». Он подчеркнул, что к тренерскому составу замечаний нет.

Не исключено, что после анализа работы управленческого звена структуру органов управления клубом подвергнут реформированию.