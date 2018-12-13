Авиакомпания «Якутия» открыла продажу льготных авиабилетов на 2019 год

Якутск, , 06:46 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» с 11 декабря начала продавать авиабилеты, субсидированные из федерального бюджета. Приобрести по льготным тарифам можно билеты на перелёты в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Воспользоваться правом летать дешевле могут, напомним, граждане до 23 лет, женщины старшее 55 лет и мужчины от 60-ти, инвалиды и их сопровождающие. Теперь в этот список добавлены также члены многодетных семей, имеющие подтверждающие этот факт документы.

Улететь по льготным билетам АК «Якутия» можно из Якутска во Владивосток (6400 рублей), Екатеринбург (6000), Иркутск, Хабаровск и Южно-Сахалинск (2500), Красноярск и Новосибирск (5500), Москву и Санкт-Петербург (7000), а также в Сочи (7800). Открыта продажа субсидированных авиабилетов АК «Якутия» и на рейсы Анадырь — Хабаровск (6 000 рублей), Владивосток — Магадан (3 000), Певек — Москва (9 000), Южно-Сахалинск — Хабаровск (1000), а также из Нерюнгри в Москву (7 100) и Новосибирск (6000).

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Как сообщало ИА REGNUM, члены многодетных семей Якутии смогут лететь субсидированными рейсами в том случае, если на них оформлено специальное удостоверение. Получить такой документ людям предлагается в органах власти республики — в управлении социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития Якутии.

Напомним, по инициативе Росавиации субсидированные полёты в города Дальнего Востока будут осуществляться не с 1 марта по 1 декабря, а круглый год. Льготные тарифы ниже коммерческих от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.