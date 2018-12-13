В Татарии вокруг самой маленькой мечети мира разгорается скандал

Набережные Челны, Татария, , 05:30 — REGNUM В Набережных Челнах вокруг миниатюрной копии знаменитой казанской мечети Кул Шариф, числящейся в Книге рекордов Гиннеса как самая маленькая в мире, разгорается скандал. Построенное по инициативе ветерана Великой Отечественной войны и на средства пожертвователей здание в зимние холода начало промерзать, и неравнодушная горожанка обратилась к властям автограда в открытом письме с просьбой «помочь существованию этой маленькой постройки». После того, как призыв подхватили казанские СМИ, власти города ответили, что «данное сооружение не представляет религиозной ценности и не может использоваться как мечеть». Судьба мечети, внутренняя площадь которой составляет всего 10 кв. м, не оставила равнодушными горожан, и разгорелся спор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В одном из крупных пабликов социальной сети 11 декабря 2018 года появилось обращение горожанки Лилии Ш., которая писала городским властям:

«В 39 комплексе (возле дома 39/10) местный житель по имени Мисбах Гималетдинов построил и благоустроил маленькую, но очень красивую мечеть. Все ей любуются, но не знают, что она никому, кроме Мисбаха, не нужна и обслуживать её никто не хочет. В мечети нет ни электричества, ни отопления, очисткой снега периодически занимаются волонтеры, больше некому… А ведь это достопримечательность нашего города! Может, есть какая-то возможность у нашего города помочь существованию этой маленькой постройки?»

По сведениям из открытых источников, сооружение начали строить в 2002 году по инициативе ветерана Великой Отечественной войны на средства пожертвователей. Объект, заявленный как миниатюрная копия знаменитой мечети Кул Шариф, занимает участок общей площадью 25 кв. м, здание имеет восемь углов и четыре минарета. Внутреннее пространство составляет всего 10 кв. м, одновременно внутри могут находиться не более пяти человек. В ряде казанских СМИ упоминается, что она официально признана самой маленькой мечетью в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

После того, как призыв горожанки к властям попал в казанские СМИ, последовала реакция властей.

«Имеется постановление северо-восточного казыята ДУМ РТ о том, что данное сооружение не представляет религиозной ценности и не может использоваться как мечеть. В разные годы здесь находился киоск по продаже минеральной воды, музей быта 80-х годов. На поддержание здания используются ящики для сбора пожертвований. Финансовая отчетность перед мухтасибатом города не представляется. Ранее Мисбах Гималетдинов не обращался за помощью в администрацию района», — цитирует ответ управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов издание «Бизнес-онлайн».

Ответ администрации автограда поддержки у жителей города не вызвал.

«Ветеран войны — мой учитель из Нурлатского района Мисбах абый. Человек построил, может, память о погибших однополчанах. Содержать-то можно уж. Не тюрьму, а божий храм построил ветеран», «ДУМ, одумайтесь», «И что, что там был киоск? Ведь построили, и люди туда ходят», — удивились ответу мэрии горожане.

А между тем мнения жителей относительно объекта и его судьбы разделились. Одних интересовало, а было ли вообще разрешение на строительство мечети.

«Если мечеть, кроме Мисбаха, никому не нужна, то причем тут власти? Если у народа есть потребность в вере, то и возможность должна быть ее поддерживать», «А когда Мисбах строил мечеть, он на что рассчитывал, как она будет отапливаться и освещаться? Было ли у него вообще разрешение на строительство?», «Кто ему землю дал?», «Проще снести эту точечную застройку. Давайте в каждом дворе мечети строить! Кто вообще такое разрешил??? Там и так в 100 метрах от неё есть мечеть», — высказывают мнение одни участники дискуссии по судьбе постройки.

А другие не согласились с позицией, что проблема сохранения объекта — это проблема тех, кто её построил, и добавляют, что построена мечеть законно.

«Насколько я знаю, всё законно. И земля, и строение», «Мисбах Гималетдинов устал ждать, когда построится мечеть возле мэрии», «Маленькая мечеть — уникальное архитектурное сооружение. Туристы не только со всех частей России, но и из стран Ближнего и Дальнего зарубежья приезжают сюда», — пишут горожане.