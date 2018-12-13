Началась прокладка путей линии пекинского метро до нового аэропорта Дасин

Пекин, , 04:18 — REGNUM Рабочие начали прокладывать пути для линии метро, связывающей центр Пекина с новым международным аэропортом, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Линия протянется на 41 км через южную часть Пекина и свяжет Пекинский международный аэропорт Дасин со станцией Цаоцяо в районе Фэнтай, где пассажиры смогут пересесть на 10 линию метро, сообщили Пекинской штаб-квартире по ключевым строительным проектам.

Новая линия будет запущена в эксплуатацию до конца сентября 2019 года, как раз, когда будет запущен в эксплуатацию сам аэропорт. На линии будут применены новейшие технологии и системы вроде систем беспилотного управления. Новая линия станет частью интегрированной транспортной сети, которое объединит воедино метро, скоростные шоссе, внутригородские железные дороги и скоростные железные дороги вместе с новым аэропортом.

Напомним, что новейший Пекинский аэропорт Дасин расположен в 46 км к югу от центра Пекина и разработан с целью разгрузить крайне перегруженный Пекинский столичный международный аэропорт, который расположен в северном пригороде. Он также расположен на границе пекинского района Дасин и городом Ланфан соседней провинции Хэбэй.

Как сообщает ИА REGNUM, новый пекинский аэропорт Дасин получил свое название буквально в сентябре 2018 года. Первая очередь аэропорта будет открыта уже в 2019 году, тогда как на полную мощность он выйдет лишь к 2025 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый аэропорт в Пекине получил официальное название