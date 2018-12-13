Режим «чёрного неба» впервые объявили в Минусинске

Минусинск, Красноярский край, , 03:20 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края впервые объявлен режим «чёрного неба».

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 19 часов (местн.) 12 декабря до 19 часов 13 декабря в городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Напомним, в начале декабря 2018 года краевое минэкологии сообщило о том, что режим неблагоприятных метеоусловий начали прогнозировать в Минусинске и Назарове. Прогнозирование осуществляет Среднесибирское УГМС. Пока работа ведётся в тестовом режиме.

Как объяснили в профильном министерстве, режим НМУ предполагает безветренную погоду и вводится заблаговременно для недопущения высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. В такие периоды предприятия должны снизить нагрузку на окружающую среду.

«Введение режима НМУ необходимо, так как в этих городах фиксируется сильный уровень загрязнения», — подчеркнули в минэкологии края.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что такое НМУ, прекрасно знают жители Красноярска. В 2016 году жители краевой столицы провели под «чёрным небом» 61 день, в 2017-м — 43,5 дня. В соцсетях они рассказывают, что в дни «чёрного неба» над городом опускается густой смог и становится трудно дышать.

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