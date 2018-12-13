Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе к юбилею Победы

Москва, , 00:44 — REGNUM Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такое предложение министр сделал на заседании оргкомитета «Победа», которое было посвящено подготовке к праздничным мероприятиям.

По словам Мединского, тема Нюрнбергского процесса в кинематографе оказалась «приватизирована США». По его мнению, Соединенные Штаты описывают Нюрнбергский процесс как свою личную победу, при этом занижая роль СССР.

В связи с этим он предложил снять российский фильм «Нюрнберг», к работе над которым он предложил привлечь звезд зарубежного кинематографа. Также министр обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь с финансированием этого проекта.

Напомним, с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в немецком Нюрнберге проходил международный судебный процесс над бывшей верхушкой нацистской партии Германии. Этот процесс вошел в историю как Нюрнбергский. Со стороны обвинения на нем выступали представители Советского Союза, США, Франции и Великобритании.