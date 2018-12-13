Для крупного украинского чиновника нашли электронный браслет

Киев, , 00:29 — REGNUM Полиция надела электронный браслет на бывшего и.о. начальника государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, сообщило 12 декабря информационное агентство «Украинские новости».

Источник агентства не уточнил, где правоохранители нашли свободный браслет.

Напомним, 6 декабря стало известно, что для Продана, подозреваемого в хищении более $3 млн, не смогли найти свободный браслет, однако полицейские пообещали продолжить поиски и выполнить решение суда, который выпустил экс-чиновника на поруки группе депутатов Верховной рады.

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