Четверг, 13 Декабря 2018 года
00:48:15 МСК

В 2019 году украинские рыболовы не смогут законно рыбачить в Азовском море

Общество

Рыбакам стоит поблагодарить русофобствующих депутатов Верховной рады

В 2019 году украинские рыболовы не смогут законно рыбачить в Азовском море
Иллюстрация: NASA
Азовское море

Киев, 13 декабря 2018, 00:10 — REGNUM  Украинские рыбаки не смогут ловить рыбу в Азовском море из-за отсутствия согласованных квот между Россией и Украиной, заявили в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины, сообщило 12 декабря информационное агентство «Укринформ».

"Отсутствие протокола (совместно российско-украинской комиссии — ИА REGNUM ) лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле», — рассказали в ведомстве.

Такая ситуация может привести к непредвиденным последствиям, включая падение уровня добычи биоресурсов, считают чиновники.

Вне закона может отказаться 91 субъект хозяйствования и флотилия из более 800 различных плавсредств.

Напомним, 23 октября представитель так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), депутат Верховной рады Рефат Чубаров сорвал заседание комиссии, которая должна была распределить квоты на вылов рыбы.

Читайте также: Депутат Рады сорвал работу российско-украинской комиссии по рыболовству

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Азовское море между Россией и Украиной
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить