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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Страсбурге

Общество

Освещение на одной из главных достопримечательностей Парижа будет отключено в полночь (2:00 мск)

Париж, 12 декабря 2018, 23:45 — REGNUM  Освещение на Эйфелевой башне в Париже отключат в ночь на 13 декабря в память о жертвах теракта в Страсбурге. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в своём микроблоге в Twitter.

«В среду в полночь мы погасим огни Эйфелевой башни в память о жертвах нападения в Страсбурге и в поддержку их близких и жителей Страсбурга», — написала мэр.

Напомним, вечером 11 декабря мужчина устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, в результате чего погибли два человека, ещё 14 человек получили ранения.

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