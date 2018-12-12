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Украинские власти не пошли на диалог с шахтёрами

Общество

Представителей трудовых коллективов остановила охрана чиновника

Киев, 12 декабря 2018, 23:30 — REGNUM  Переговоры между представителями бастующих украинских шахтёров и вице-премьер министром Украины Владимиром Кистионом провалились, заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 12 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ситуацию, сложившуюся вокруг угольной промышленности, обсудили министр энергетики Игорь Насалик, депутат Верховной рады Михаил Бондарь и вице-премьер министр Владимир Кистион. Представителей шахтёрских организаций Украины не пустила на встречу охрана вице-премьера, рассказал Волынец.

«Тем самым Владимир Кистион собственноручно обострил ситуацию и доказал нам, что он понятия не имеет о том, что такое социальный диалог… Не только горняки, а и жители шахтёрских городов дадут оценку таким непрофессиональным и безответственным действиям этого чинуши», — прокомментировал ситуацию глава профсоюза.

Волынец отметил, что 66 шахтёров шахты «Лесная» третий день находятся под землёй и выходить на поверхность не намерены.

Напомним, по данным Михаила Волынца, работники государственных угольных шахт Украины пятый месяц не получают зарплату, а сами шахты находятся в состоянии коллапса.

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Социально-экономический кризис на Украине
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