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Президент Мексики начал отмену «унизительной» реформы образования

Общество

«Обещание сдержано, учителя»

Мехико, 13 декабря 2018, 00:20 — REGNUM  Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор начал отмену реформы образования его предшественника Энрике Пенья Ньето, 12 декабря передает агентство Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что государство построит 100 новых государственных университетов и предоставит 300 тыс. стипендий для малоимущих студентов, а также отменит оценочную систему, «унижающую» учителей.

«Обещание сдержано, учителя, — заявил президент Мексики. — Учителей никогда больше не будут унижать».

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