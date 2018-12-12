Россия может спровоцировать резкий отток населения с Украины — эксперт

Киев, , 23:22 — REGNUM Если РФ упростит получение гражданства жителям Украины, страна может резко обезлюдеть, заявил политолог Михаил Погребинский 11 декабря в эфире телеканала NewsOne.

Упрощённая процедура получения гражданства хороша для тех, кто решил покинуть Украину, но вредит всем оставшимся:

«Так или иначе, люди, которые нашли там работу, присылают деньги сюда, содержат свои семьи, но они привязаны к своей Родине крепкими узами. Теперь, если им будет просто получить гражданство, а они могут получить и второе, есть большая вероятность, что они не вернутся, и наоборот — будут приглашать свои семьи», — рассказал Погребинский.

Напомним, по данным МВД РФ, треть участников программы переселения соотечественников в Россию — граждане Украины.

В Думе хотят принять поправки к законам, которые облегчат гражданам Украины получение паспорта РФ, в частности, парламентарии намерены отменить условие об обязательном отказе от украинского гражданства.

Читайте также: Облегченный выход из гражданства Украины — способ защиты людей от репрессий