Среда, 12 Декабря 2018 года
23:09:05 МСК

Полиция Франции опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Общество

В результате стрельбы на ярмарке во Франции погибли два человека, ещё 14 пострадали

Париж, 12 декабря 2018, 22:53 — REGNUM  Правоохранительные органы Франции обратились к гражданам с просьбой о помощи в розыске подозреваемого в стрельбе на ярмарке в Страсбурге. Соответствующее сообщение размещено 12 декабря в микроблоге национальной полиции в Twitter.

«Уголовная полиция ищет человека, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге», — говорится в сообщении, к которому прилагается фотография мужчины.

https://twitter.com/PoliceNationale/status/1072933158407016448

Напомним, накануне вечером мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия на улице в центре Страсбурга, в результате чего погибли два человека, ещё 14 человек получили ранения. Власти города назвали произошедшее террористическим актом.

Сообщалось, что подозреваемый, 29-летний Шариф Шекатт ранее уже был неоднократно судим в нескольких странах и отбывал заключение в тюрьмах Франции, Германии и Швейцарии.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России отреагировал на теракт в Страсбурге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракты в странах Европейского союза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить