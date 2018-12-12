Полиция Франции опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Париж, , 22:53 — REGNUM Правоохранительные органы Франции обратились к гражданам с просьбой о помощи в розыске подозреваемого в стрельбе на ярмарке в Страсбурге. Соответствующее сообщение размещено 12 декабря в микроблоге национальной полиции в Twitter.

«Уголовная полиция ищет человека, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге», — говорится в сообщении, к которому прилагается фотография мужчины.

https://twitter.com/PoliceNationale/status/1072933158407016448

Напомним, накануне вечером мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия на улице в центре Страсбурга, в результате чего погибли два человека, ещё 14 человек получили ранения. Власти города назвали произошедшее террористическим актом.

Сообщалось, что подозреваемый, 29-летний Шариф Шекатт ранее уже был неоднократно судим в нескольких странах и отбывал заключение в тюрьмах Франции, Германии и Швейцарии.

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