На Украине не могут вылечить половину больных тяжёлой формой туберкулёза

Киев, , 21:58 — REGNUM Украинские медики не могут вылечить больше половины больных мультирезистентной формой туберкулёза, заявил первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, сообщило 12 декабря информационное агентство «Укринформ».

Эксперт отметил, что на Украине более десяти лет снижается количество инфицированных туберкулёзом, но существует проблема диагностики заболевания и оказания помощи больным:

«Чувствительный туберкулез из ста случаев мы излечиваем 75, мультирезистентный (устойчивый к антибиотикам — ИА REGNUM ) вылечим из ста больных лишь 47. То есть, каждого второго пациента с мультирезистентным туберкулезом на Украине не удается вылечить», — рассказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что для преодоления болезни украинским медучреждениям следует, прежде всего, лишить пациентов возможности заражать друг друга.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что половина населения Украины является носителем туберкулёза, причём с 10% вероятностью инфекция может перейти в активную фазу.

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