Член банды Басаева арестован Ессентукским городским судом

Ессентуки, Ставропольский край, , 20:13 — REGNUM Суд в Ессентуках арестовал задержанного ранее Шамиля Казбулатова, который подозревается в участии в нападении на псковских десантников, которое было совершено в Чечне в 2000 году. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Сообщается, что Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Казбулатову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 11 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член банды Шамиля Басаева — Шамиль Казбулатов был задержан 11 декабря в Ставропольском крае. Ему были предъявлены обвинения по статье 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»), части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде»), статьи 317 УК РФ («Посягательство на жизни военнослужащих»).

Стоит отметить, что за последний месяц это уже третье задержание участника банды Басаева, которая атаковала позиции 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. 28 ноября этого года были задержаны двое членов банды Басаева — Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев. Они также арестованы судом.

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