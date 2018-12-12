Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Москва, , 19:47 — REGNUM Федеральное агентство по туризму исключило из реестра туроператоров компанию «Жемчужная река», клиенты которой не смоги вернуться в Россию с китайского острова Хайнань. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба Ростуризма.

«Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Жемчужная река»: ООО «Тревел дизайнерс», ООО «Геркулес трэвэл», — говорится в опубликованном приказе ведомства.

Как уточнили в Ростуризме, исключенный из реестра туроператор не может продолжать свою деятельность, однако это не освобождает его от обязанностей по оказанию туристских услуг по уже заключённым договорам.

Напомним, ранее на неделе около 1,5 тысячи российских туристов не смогут своевременно вернуться из городов Хайкоу и Санья на острове Хайнань из-за разногласий между туроператором «Жемчужная река» и авиаперевозчиками. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.

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