Руденя: «Ветераны – наша память и гордость»

Тверь, , 19:35 — REGNUM Увеличить размер материальной помощи ветеранам планируется в Тверской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне увеличить, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. О решении заявил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа», которое провел президент РФ Владимир Путин 12 декабря. Глава государства поручил рассмотреть на федеральном уровне возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны.

«Важное направление работы областного правительства — это ежегодная единовременная материальная помощь к 9 мая нашим ветеранам. К 75-летию подготовимся более масштабно. Хотим, чтобы ветераны чувствовали заботу и внимание, они — наша память и гордость», — подчеркнул Игорь Руденя, добавив, что в регионе продолжится и реализация программы по обеспечению ветеранов жильем.

Материальная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в Тверской области производится каждый год. В 2018 году выплата составила пять тысяч рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, ее получили 3 тыс. 256 человек. На эти цели из бюджета выделили более 16 млн рублей.

Напомним, основной темой повестки Российского оргкомитета «Победа» стала подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и работа по увековечению памяти погибших. В частности, обсуждалось строительство Мемориала советскому солдату в Ржевском районе — его должны установить к 2020 году.