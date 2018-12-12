Секретаря суда в Югре обвиняют в попытке обмана Минфина на 2,5 млн рублей

Ханты-Мансийск, , 19:47 — REGNUM Секретаря Берёзовского районного суда ХМАО обвиняют в покушении на мошенничество. При проверке документов о возмещении расходов на услуги адвокатов на сумму свыше 2,5 млн рублей сотрудники Министерства финансов России выявили признаки подлога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

Документы об удовлетворении судом исков о компенсации морального вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием, и возмещении расходов на услуги адвокатов поступили в Минфин в 2017 году. Однако уголовные дела граждан, от имени которых были составлены иски, Берёзовским районным судом не рассматривались.

Следователями СКР были проведены многочисленные допросы, очные ставки, комплекс экспертиз, в числе которых почерковедческие, компьютерно-технические. Выяснилась причастность к составлению документов в Минфин одного из секретарей суда.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по ХМАО, в ходе допросов обвиняемая признала свою вину.