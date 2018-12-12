Среда, 12 Декабря 2018 года
19:58:28 МСК

В Тибете появится технический колледж

Общество

Китайские власти собираются расширить образовательные возможности и рынок труда для коренных жителей региона

Лхаса, Китай, 12 декабря 2018, 19:26 — REGNUM  В административном центре Тибетского автономного района Лхасе начато строительство первого в регионе технического колледжа, сообщает 12 декабря Синьхуа со ссылкой на Тибетское региональное управление трудовых ресурсов.

Колледж рассчитан примерно на 5 тысяч студентов и около 20 тысяч слушателей кратко‑ и среднесрочных курсов. Строительство учебного заведения обойдется в 1 млрд юаней (около 145 млн долларов) и по проекту его планируется завершить в 2020 году.

Подготовку специалистов в колледже будут вести по более чем 20-ти специальностям, включая ремонт и обслуживание автотранспорта, архитектура и строительство, ряд других направлений. По словам руководителя Управления трудовых ресурсов Ли Фучжуна особое внимание планируется уделить расширению вовлечения в систему образования и профессиональной подготовки национальных кадров коренной национальности Тибета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профессиональное образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить