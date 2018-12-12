В Тибете появится технический колледж

Лхаса, Китай, , 19:26 — REGNUM В административном центре Тибетского автономного района Лхасе начато строительство первого в регионе технического колледжа, сообщает 12 декабря Синьхуа со ссылкой на Тибетское региональное управление трудовых ресурсов.

Колледж рассчитан примерно на 5 тысяч студентов и около 20 тысяч слушателей кратко‑ и среднесрочных курсов. Строительство учебного заведения обойдется в 1 млрд юаней (около 145 млн долларов) и по проекту его планируется завершить в 2020 году.

Подготовку специалистов в колледже будут вести по более чем 20-ти специальностям, включая ремонт и обслуживание автотранспорта, архитектура и строительство, ряд других направлений. По словам руководителя Управления трудовых ресурсов Ли Фучжуна особое внимание планируется уделить расширению вовлечения в систему образования и профессиональной подготовки национальных кадров коренной национальности Тибета.