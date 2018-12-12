Конголезский лауреат Нобелевской премии просит ООН защитить граждан ДРК

Киншаса, , 19:53 — REGNUM 58-летний Денис Муквеге, лауреат Нобелевской премии мира, был поражен провалом стратегии международного сообщества по борьбе с преступностью в Демократической Республики Конго (ДРК), в связи с чем известный конголезский хирург-гинеколог призвал ООН (Организация Объединенных Наций) оказать поддержку гражданам его страны для борьбы с высоким уровнем бандитизма, до сих пор процветающего в стране. Данный призыв был сделан им за несколько дней до всеобщих выборов в ДРК, которые состоятся 23 декабря этого года.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Муквеге, несмотря на существовавшие угрозы его жизни, оказывал помощь женщинам, ставшим жертвами изнасилования в Демократической Республике Конго.

Конголезец является специалистом в области женских заболеваний и постоянно осуждает совершаемое в отношении женщин сексуальное насилие и выступает против его использования в качестве средства ведения войны.

Во время вручения премии Улофа Пальме в 2009 году Денис Муквеге отметил, что он сделал совсем небольшой вклад, однако он пообещал себе, что будет продолжать помогать людям на благо общества.

Муквеге обучался врачебному делу в Бурунди, а затем работал в небольшом городе Лемера, находящемся в провинции Южное Киву.

По словам Муквеге, его беспокоило количество женщин, умиравших при родах в деревне, в которой он работал. «Именно это побудило меня изучить глубже лечение женских болезней и поехать учиться во Францию, чтобы получить там образование в области женских заболеваний и акушерства», — подчеркнул Муквеге.

Кроме того, конголезский гинеколог учредил программы психологической помощи и государственной поддержки лицам, пострадавшим от сексуального насилия. Муквеге является противником происходящей в стране экономической войны, ведущейся правительством ДРК и повстанческими группировками за контроль над доходами от природных ресурсов.