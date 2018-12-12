В Госдуме проработают вопрос идентификации новорожденных

Москва, , 19:24 — REGNUM Вопросы, связанные с идентификацией младенцев и несовершеннолетних, будут изучены рабочей группой Госдумы под руководством депутата Юрия Кобзева («Единая Россия»).

«С момента рождения ребенка до получения паспорта, где появляется первая фотография, идентификации его личности, кроме документальных записей, нет. А проблемы в этой области, между тем есть», — отметил Кобзев.

Парламентарии намерены исключить возможность использования поддельных документов на детей, упростить поиск пропавших детей, бороться с возможными подменами детей в родильных домах и усилить контроль вывоза детей за границу.