Среда, 12 Декабря 2018 года
19:59:18 МСК

В Госдуме проработают вопрос идентификации новорожденных

Общество

И несовершеннолетних

В Госдуме проработают вопрос идентификации новорожденных

Москва, 12 декабря 2018, 19:24 — REGNUM  Вопросы, связанные с идентификацией младенцев и несовершеннолетних, будут изучены рабочей группой Госдумы под руководством депутата Юрия Кобзева («Единая Россия»).

«С момента рождения ребенка до получения паспорта, где появляется первая фотография, идентификации его личности, кроме документальных записей, нет. А проблемы в этой области, между тем есть», — отметил Кобзев.

Парламентарии намерены исключить возможность использования поддельных документов на детей, упростить поиск пропавших детей, бороться с возможными подменами детей в родильных домах и усилить контроль вывоза детей за границу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Похищения детей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить