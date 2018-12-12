Арестованный капитан украинского судна считает себя военнопленным — адвокат

Москва, , 19:34 — REGNUM Капитан катера «Бердянск» Роман Мокряк заявил российским следователям, что он и его команда — военнопленные, сообщил его адвокат Илья Новиков 12 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены. Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», — рассказал Новиков.

Напомним, командир группы судов, капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко не признал себя виновным, и отказался давать показания.

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Другой арестованный моряк пожаловался на «Русское радио» и на отсутствие сигарет.

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