Калужские приставы в 2018 году взыскали с должников почти 3 млрд рублей

Калуга, , 19:07 — REGNUM В Калужской области за 11 месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с должников 2 млрд 840 млн рублей, что на 400 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По её словам, в 2018 году наибольшая сумма, взысканная с предприятия, составила 42 млн рублей. Это задолженность МУП «Калугатеплосеть» по налогам. В пользу детей с начала 2018 года судебными приставами взыскано более 123 млн рублей. На 1 декабря этого года на исполнении у приставов находилось около 6800 исполнительных производств о взыскании алиментов. После составления административных протоколов 1544 жителя Калужской области были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения и приговорены к обязательным работам на различные сроки до 150 часов. В Калуге большинство должников, получивших наказание в виде обязательных работ, направляются в Калугаблагоустройство и трудятся на благо города.

Неплательщики алиментов после привлечения к административной ответственности и отбытия наказания обычно начинают платить средства на содержание детей. Тех, кто продолжает игнорировать исполнение родительских обязанностей, привлекают к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ. Так за 11 месяцев 2018 года в отношении должников по алиментам было возбуждено более 400 уголовных дел.

Самым неординарным случаем стал розыск одного из алиментщиков, задолжавшего ребенку порядка 300 тыс. рублей. В ходе розыска судебные приставы долгое время не могли установить его местонахождения, а в итоге нашли должника в квартире его родителей, где он прятался от приставов в шкафу.

В преддверии новогодних праздников калужские судебные приставы проводят традиционную информационную акцию «В Новый год — без долгов!». В рамках акции запланированы рейдовые мероприятия по должникам и информационные мероприятия в местах массового пребывания граждан, где сотрудники ведомства будут проверять желающих на наличие задолженностей, предлагать оплатить их на месте, а также предлагать электронный сервис службы «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать о своих долгах в дистанционном режиме.

«На сегодняшний день 15,5 тыс. жителей Калужской области (в три раза больше, чем в 2017 году) имеют действующий запрет судебных приставов на выезд за пределы страны, но к новогодним праздникам эта цифра может возрасти ещё на треть», — подчеркнула Любовь Скакун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отдела по Московскому округу города Калуги. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Указанное преступление выявлено, в том числе, сотрудниками УФССП России по Калужской области, отвечающими за противодействие коррупции. По версии следствия, летом 2018 года пристав получила в качестве взятки 20 тыс. рублей за прекращение исполнительного производства в отношении местного жителя, являющегося должником банка.