В Югре у общественника забрали троих детей

Сургут, Югра, , 19:07 — REGNUM В Югре разразился скандал с детьми, отобранными у лидера регионального отделения «Коммунистов России» Вадима Абдуррахманова. Общественник один воспитывает двух школьников и детсадовца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вадим Абдуррахманов сообщил нескольким уральским СМИ, что детей забрали 11 декабря 2018 года якобы сотрудники полиции на основании заявления из сургутской школы, где учатся его дети 2009 и 2011 годов рождения. Младшего сына 2013 года рождения якобы полицейские забрали из детского сада.

Сам Вадим Абдуррахманов толком не может разобраться, кто увёз его детей, так как в полиции кивают на опеку, а опека — на полицию. Он считает, что у кого-либо нет оснований отнимать у него детей: он не пьёт, не курит, ухаживает за сыновьями и дочерью. Общественник считает, что поводом к заявлению против него стали его требования к мэрии Сургута предоставить, как многодетному отцу, участок земли под ИЖС.

Как пишет издание Ura.ru, ранее ему угрожал один из местных чиновников.

Председатель ЦК КП «Коммунисты России» Максим Сурайкин уже заявил, что юридический отдел партии разбирается с ситуацией, сложившейся в семье Вадима Абдуррахманова.