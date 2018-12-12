Владелица авиакомпании Vietjet вошла в топ самых влиятельных женщин мира

Ханой, , 23:26 — REGNUM Владелица вьетнамской авиакомпании-лоукостера Vietjet Air Нгуен Тхи Фыонг Тхао заняла 44-е место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes, сообщает издание VNExpress. Самая богатая женщина Вьетнама, Нгуен Тхи Фыонг Тхао стала единственной представительницей страны в рейтинге.

При составлении рейтинга Forbes учитывает такие показатели, как финансовое состояние, сферы влияния, внимание СМИ к персоне, влияние в социальных сетях. Список включает предпринимателей, политиков, инвесторов, ученых, меценатов и людей, решающих проблемы глобального значения.

Состояние Тхи Фыонг Тхао оценивается в $2,6 млрд. Тхи Фыонг Тхао имеет большой опыт ведения бизнеса во Вьетнаме и за рубежом в различных областях, таких как финансы, банковское дело, авиация, недвижимость и розничная торговля. Бизнесвуман запустила Vietjet в 2011 году. Сейчас авиакомпания лидирует на внутреннем рынке Вьетнама с долей 45%. Ежедневно Vietjet выполняет 385 рейсов внутри страны, а также в Японию, Гонконг, Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Китай, Таиланд, Мьянму и Малайзию. Тхи Фыонг Тхао также имеет интересы в банковской сфере и недвижимости. Также она владеет тремя пляжными курортами.