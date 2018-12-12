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Google планирует открыть представительство во Вьетнаме

Общество

Об этом представитель компании заявил на встрече с заместителем премьер-министра страны

Ханой, 12 декабря 2018, 22:48 — REGNUM  11 декабря на рабочей встрече с заместителем премьер-министра Вьетнама Выонг Динь Хюэ вице-президент Google Кент Уолкер заявил, что компания планирует предпринять шаги по открытию своего представительства во Вьетнаме, сообщает издание VNExpress.

Обе стороны солидарны в необходимости обеспечить сетевую безопасность, для того, чтобы способствовать поддержанию социальной стабильности во Вьетнаме. Представитель Google заявил о готовности компании сотрудничать с вьетнамскими официальными органами для достижения данной цели.

Кроме того, правительство Вьетнама и компания Google высоко оценили существующее сотрудничество в рамках поддержки технологических стартапов в стране. В частности, вьетнамская сторона поблагодарила Google за программы обучения для вьетнамских студентов. По словам заместителя премьер-министра сотрудничество с Google способствует цели создания миллиона предприятий к 2020 г.

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Зарубежная хроника
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