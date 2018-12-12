Среда, 12 Декабря 2018 года
21:32:30 МСК

Японцы считают, что необходимо принимать больше мигрантов

Общество

По результатам опроса Pew Research Center, Япония заняла третье место в рейтинге стран, одобряющих большее количество иммигрантов

Японцы считают, что необходимо принимать больше мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Токио, 12 декабря 2018, 20:37 — REGNUM  Американским исследовательским институтом Pew Research Center было проведено исследование, в ходе которого 23% респондентов в Японии заявили, что в стране должно быть больше иммигрантов. Это стало третьим по величине показателем после 28% в Испании и 24% в США. Для сравнения, в 2007 47% японцев проголосовало за ужесточение миграционных правил. По информации японского информационного агентства «Джиджи», наблюдатели отмечают, что такие подъемы в результатах отражают правительственную политику по привлечению большего числа иностранных квалифицированных рабочих при растущих потребностях в рабочей силе и сокращении населения. При этом число японцев, считающих трудовую миграцию большой проблемой, увеличилось с 12% в 2002 году до 30%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить