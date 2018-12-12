Токио, 12 декабря 2018, 20:37 — REGNUM Американским исследовательским институтом Pew Research Center было проведено исследование, в ходе которого 23% респондентов в Японии заявили, что в стране должно быть больше иммигрантов. Это стало третьим по величине показателем после 28% в Испании и 24% в США. Для сравнения, в 2007 47% японцев проголосовало за ужесточение миграционных правил. По информации японского информационного агентства «Джиджи», наблюдатели отмечают, что такие подъемы в результатах отражают правительственную политику по привлечению большего числа иностранных квалифицированных рабочих при растущих потребностях в рабочей силе и сокращении населения. При этом число японцев, считающих трудовую миграцию большой проблемой, увеличилось с 12% в 2002 году до 30%.
Японцы считают, что необходимо принимать больше мигрантов
По результатам опроса Pew Research Center, Япония заняла третье место в рейтинге стран, одобряющих большее количество иммигрантов
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