Среда, 12 Декабря 2018 года
19:57:03 МСК

Audi отзывает более 7 тысяч автомобилей в России

Общество

Отзыву подлежат автомобили Audi A4, А5, А6 и Q5

Audi отзывает более 7 тысяч автомобилей в России

Москва, 12 декабря 2018, 18:49 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген груп Рус» объявил об отзыве 7095 транспортных средств, реализованных в России. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Росстандата.

Отзыву подлежат автомобили Audi моделей A4, А5, А6 и Q5, реализованные в период с 2012 по 2017 год.

Сообщается, что на некоторых автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI возможно проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Вследствие этого не исключены локальные оплавления.

На отзываемых транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В России отзывают более трёх тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить