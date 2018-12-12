После стрельбы в Страсбурге полиция Италии перейдет на усиленный режим

Рим, , 18:33 — REGNUM Все территориальные подразделения итальянской полиции в канун рождественских каникул будут переведены на усиленный режим работы, сообщает информагентство Askanews в среду, 12 декабря, со ссылкой на сообщения руководства полиции.

Основной задачей после трагического происшествия в Страсбурге станет профилактика терроризма. Взаимодействие с французскими коллегами будет продолжено.

Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что особое внимание правоохранителей будет обращено к пересечениям государственной границы.

Как сообщалось ранее, вечером 11 декабря в Страсбурге ранее судимый 29-летний местный уроженец североафриканского происхождения открыл стрельбу по прохожим в центре города. Погибли 3 человека, ранены 14. Поиски преступника продолжаются.