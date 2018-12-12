Южная Корея выбросила тысячи тонны мусора на побережье Филиппин

Сеул, , 23:11 — REGNUM Международная экологическая организация «Гринпис» 11 декабря опубликовала фотографии, на которых изображены 6500 тонн мусора и отходов, сброшенных Южной Кореей на берега Филиппин. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо». Столь большое количество отходов было незаконно вывезено из Южной Кореи компанией по вторичной переработке. Название компании не раскрывается. Мусор завозился в период с 21 июля по 20 октября и сгружался около свалки местной мусороперебатывающей компании на острове Минданао в нескольких сотнях километров от столицы страны. Всего на свалке находится 5100 тонн отходов, а 1400 тонн задержаны в порту острова таможенной службой. Мусор разлагается и засоряет почву, воздух и воду, отравляя местных жителей. Компания, ввозившая мусор, отрицает обвинения и заявляет, что вся процедура абсолютно законна. Однако таможенная служба проводит расследование, так как существуют подозрения, что мусор был оформлен как переработанный материал, что не соответствует действительности.